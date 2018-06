Investorentreffen: Bank Vontobel peilt nach Notenstein-Übernahme mehr Gewinn an

ZürichDie Bank Vontobel überprüft nach der Übernahme der Privatbank Notenstein La Roche ihre Finanzziele für 2020. Die Bank, die derzeit eine Eigenkapitalrendite (ROE) von mehr als zwölf Prozent anstrebt, sieht weiteres Aufwärtspotenzial. „Es sollte (nach der Überprüfung) eine höhere Zahl da stehen“, sagte Finanzchef Martin Sieg auf einer Investorenpräsentation am Montag in Zürich. Die Bank werde anlässlich der Veröffentlichung der Halbjahresergebnisse am 27. Juli darüber informieren.