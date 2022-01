iPhone-Hersteller: Apple erobert Smartphone-Marktführerschaft in China zurück

Der iPhone-Hersteller Apple hat in China so viele Handys verkauft wie nie zuvor. Im vierten Quartal erreichte Apple in der Volksrepublik einen Marktanteil von 23 Prozent und hat erstmals seit seinem Markteintritt vor sechs Jahren die lokalen Anbieter überholt, wie das Marktforschungsinstitut Counterpoint Research erklärte.