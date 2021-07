iPhone-Hersteller: Apple legt dank iPhone- und China-Stärke kräftig zu

Ein boomendes China-Geschäft und eine rege Nachfrage nach 5G-fähigen iPhones haben bei Apple für klingende Kassen gesorgt. Der Umsatz kletterte in den drei Monaten zum 26. Juni um 36 Prozent auf 81,4 Milliarden Dollar, wie der US-Konzern am Dienstag nach US-Börsenschluss bekanntgab. Neben dem langjährigen Bestseller iPhone kamen auch Dienstleistungen wie das Streaming-Angebot Apple + besonders gut an. Firmenchef Tim Cook sagte Reuters, mittlerweile komme der Konzern auf 700 Bezahlkunden über seine verschiedenen Plattformen, nach 660 Millionen im Vorquartal.