IPO: Online-Händler Coolblue will noch im Oktober an die Börse

Das Unternehmen strebt einem Bericht der Finanzzeitung „Financieele Dagblad“ zufolge eine Bewertung von drei bis vier Milliarden Euro an. Gründer und Firmenchef Pieter Zwart hält mit 51 Prozent die Mehrheit an dem zweitgrößten Online-Händler der Niederlande nach Bol.com. Er will auch nach dem Börsengang größter Aktionär bleiben.