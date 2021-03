IPO: Rohrleitungsbauer Friedrich Vorwerk will im März an die Börse – und mit Erlös in Wasserstoff investieren

Der niedersächsische Rohrleitungsbauer Friedrich Vorwerk strebt noch im März an die Frankfurter Börse und will mit dem Erlös in das Geschäft mit Wasserstoff investieren. Das Unternehmen aus Tostedt bei Hamburg will mit einer Kapitalerhöhung 90 Millionen Euro einsammeln, wie Friedrich Vorwerk am Montag mitteilte. Der Großteil des Emissionserlöses kommt aber den bisherigen Eigentümern zugute, der Berliner Beteiligungsfirma MBB, die seit 2019 zwei Drittel der Anteile hält, und Vorstandschef Torben Kleinfeldt. 45 Prozent der Anteile sollen nach dem Börsengang im Streubesitz sein. Insgesamt wird das Unternehmen laut Insidern mit mehr als 800 Millionen Euro bewertet.