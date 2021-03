IPO Vivendi-Aktionäre unterstützen möglichen Börsengang von Universal Music

Die Aktionäre des französischen Medienkonzerns Vivendi haben mit fast 100-prozentiger Mehrheit einen möglichen Börsengang des Tochterunternehmens Universal Music Group (UMG) gebilligt. Das Votum der außerordentlichen Hauptversammlung erlaube es, das Vorhaben einer Verteilung von 60 Prozent des UMG-Kapitals an die Vivendi-Anteilseigner weiter zu verfolgen, teilte Vivendi am Montag in Paris mit.