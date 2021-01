IPO: WeTransfer peilt offenbar Börsengang im Frühjahr an

Eine ganze Reihe von Technologie-Firmen will vom Appetit der Investoren nach neuen Anlagemöglichkeiten profitieren und treibt Börsengänge im laufenden Jahr voran. So will die Gebrauchtwagenplattform Auto1 („wirkaufendeinauto.de“) ihr Marktdebüt an der Frankfurter Börse am 4. Februar feiern.