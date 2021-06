Isabel Schnabel: EZB-Direktorin – Wirtschaft der Euro-Zone an Wendepunkt angelangt

Die Wirtschaft der Euro-Zone ist aus Sicht von EZB-Direktorin Isabel Schnabel auf dem Weg zu einer kräftigen konjunkturellen Erholung. „Man kann sagen, dass wir nun wirklich an einem Wendepunkt sind“, sagte Schnabel am Donnerstag in einer Online-Diskussionsrunde. Hereinkommende wirtschaftliche Indikatoren wie Einkaufsmanager-Indizes und andere Vertrauensindikatoren seien alle sehr stark, sehr optimistisch. „Und sie weisen auf eine starke Erholung in diesem Jahr hin.“