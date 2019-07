iSpace: Chinesische Raumfahrtfirma schickt erstmals Rakete ins All

Peking Erstmals ist einem privaten chinesischen Raumfahrtunternehmen der Start einer Trägerrakete in die Erdumlaufbahn gelungen. Die selbst entwickelte Rakete der Pekinger Firma iSpace hob am Donnerstag vom chinesischen Raumfahrtzentrum Jiuquan in der Wüste Gobi ab, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Demnach brachte die „Hyperbola-1“ zwei Satelliten in den Orbit.