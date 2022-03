IT-Anbieter : SAP-Chef will Europa-Cloud in Brüssel aufbauen

Der Walldorfer Softwarekonzern SAP ist im Gespräch mit der Europäischen Union sowie der deutschen und der französischen Regierung über den Aufbau einer zentralen Europa-Cloud. „Es ist denkbar, dass in Brüssel eine Cloud gebaut wird, an die sich die deutsche und französische Cloud anbinden und die dann anderen Mitgliedsstaaten offensteht“, sagte SAP-Chef Christian Klein in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit dem Magazin „Wirtschaftswoche“. Dazu sei er im Gespräch mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, dem französischen Regierungschef Emmanuel Macron und der Bundesregierung.