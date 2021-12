IT-Dienstleister Cerner: Oracle verhandelt angeblich über 30 Milliarden Dollar schwere Übernahme

Der am Markt mit rund 280 Milliarden Dollar bewertete Anbieter von Unternehmenssoftware profitiert zwar wie Microsoft, Amazon und Salesforce vom Trend zum flexiblen Arbeiten, der den Bedarf an Speicherplatz in der Cloud und Rechenzentren erhöht und die IT-Ausgaben ankurbelt. Allerdings ist Oracle spät in das Cloud-Rennen eingestiegen und muss nun aufholen, um in der obersten Liga mitzuspielen. Dorthin könnte der 1977 gegründete Konzern mit der Cerner-Übernahme sofort aufsteigen.