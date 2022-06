IT-Firma: Atos prüft Aufspaltung und holt neue Chefs

Die französische IT-Firma Atos will dem andauernden Gegenwind mit einer neuen Firmenstruktur Herr werden. Es werde eine Aufspaltung in zwei börsennotierte Unternehmen geprüft, teilte Atos am Dienstag mit. Zugleich kündigte Atos an, Firmenchef Rodolphe Belmer verlasse die Firma zu Ende September. Er hatte erst zum Jahresstart das Zepter übernommen.