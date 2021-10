IT-Investitionen: Google will eine Milliarde Dollar in Afrika investieren

Der Internet-Riese will in den nächsten fünf Jahren eine Milliarde Dollar in Afrika investieren. Die Sparte des Alphabet-Konzerns werde unter anderem afrikanische Start-ups mit Schwerpunkt auf Fintech, Online-Handel und Inhalte in lokalen Sprachen ins Auge fassen, sagte Nitin Gajria, bei Google verantwortlich für den Kontinent.