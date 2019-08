IT-Konzern: Google stellt offenbar Dienst für Mobilfunkbetreiber ein

New York, San Francisco Der Internetriese Google hat Insidern zufolge aus Sicherheitsgründen einen Dienst für Mobilfunkbetreiber eingestellt. Es gebe Bedenken wegen möglichen Datenmissbrauchs, erklärten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Der im März 2017 an den Start gegangene Dienst „Google Mobile Network Insights“ ermöglichte Mobilfunkunternehmen Einblick in den Standortverlauf der Handynutzer, die allerdings zuvor ihre Einwilligung dazu geben mussten.