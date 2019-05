IT-Konzern: Huawei schickt US-Arbeiter offenbar nach Hause

PekingHuawei hat laut „Financial Times“ zahlreiche US-Arbeitskräfte in seiner Zentrale in China nach Hause geschickt. Andere Mitarbeiter seien angewiesen worden, technische Treffen mit Amerikanern abzusagen. Der Chefstratege des Herstellers von Telekommunikationsequipment, Dang Wenshuan, habe gesagt, dass amerikanische Staatsbürger, die in der Forschung und Entwicklung arbeiteten, vor zwei Wochen in ihr Heimatland zurückgeschickt worden seien.