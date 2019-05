IT-Konzern: Wettbewerbs-Ermittlungen gegen Google in Italien wegen Karten-App

RomItalienische Wettbewerbshüter ermitteln gegen Google, weil der Konzern eine Karten-App des Energieversorgers Enel nicht in die zur Nutzung in Fahrzeugen gedachte Plattform Android Auto aufgenommen hat. Die Kartellbehörde AGCM geht deswegen dem Verdacht des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung zu Gunsten von Googles eigener Karten-App nach. Die Anwendung „Enel X Recharge“ zeigt Fahrern von Elektroautos Ladestationen in der Nähe an.