IT-Panne: Chef der TSB-Bank entschuldigt sich bei der britischen Regierung

Vor dem dem Finanzausschuss des britischen Unterhauses (Treasury Select Committee) in London sagte Pester am Mittwoch, er übernehme „absolute Verantwortung“ für diesen „inakzeptablen“ Kundenservice. Er stritt allerdings ab, dass das neue Computersystem vorzeitig ohne ausreichende Tests eingeführt worden sei oder dass die spanische Muttergesellschaft Druck ausgeübt habe, das System möglichst schnell umzustellen. Pester wolle nun auf den Teil seines Bonus verzichten, den er für die erfolgreiche Migration von Kunden auf das neue System erhalten sollte, so der Vorsitzende Richard Meddings. Ob Pester in diesem Jahr einen anderen Bonus erhalten werde, wollte Meddings jedoch nicht sagen.