IT-Sektor: Bitkom: IT-Fachkräftemangel gefährdet Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands

Der Fachkräftemangel im IT-Sektor bedroht nach Einschätzung des Branchenverbands Bitkom zunehmend die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands. Es fehle an Spezialisten quer durch alle Branchen und gerade auch in der öffentlichen Verwaltung, sagte Verbandspräsident Achim Berg den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Donnerstagsausgaben). Berg warnte, jede offene Stelle bedeute „geringeres Wachstum, gedrosselte Wertschöpfung, Verlust an Innovationen und Rückstand im Standortwettbewerb“.