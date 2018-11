IT-Sicherheit: Banken knausern bei Schutz gegen Hacker-Angriffe

Dennoch würden immer noch nicht alle Institute genügend Geld in die Hand nehmen, um Cyberangriffe festzustellen und Bedrohungen zu erkennen, bevor es zu spät sei, kritisierte Bafin-Chef Felix Hufeld am Dienstag in Frankfurt. „Außerdem lässt auch das Management von Cyberrisiken in vielen Fällen zu wünschen übrig.“