In den vergangenen Jahren sind deutsche Finanzdienstleister immer wieder Opfer von Hackerangriffen geworden, darunter auch die BayernLB-Tochter DKB. Sicherheitsexperten hatten zuletzt davor gewarnt, dass die verstärkte Nutzung des Homeoffice es Dritten einfacher machen könnte, von außen in IT-System einzudringen.



