IT-Vorstand Bernd Leukert: Deutsche Bank stellt in Memo ihre neue IT-Strategie vor

Der neue IT-Vorstand der Deutschen Bank, Bernd Leukert, will den Wildwuchs bei den IT-Systemen des Geldhauses eindämmen. In einem internen Memo an die rund 90.000 Mitarbeiter des Konzerns erläuterte der frühere SAP-Vorstand, der seit Sommer im Top-Management der Bank sitzt, am Montag seine neue IT-Strategie. Diese führe zu niedrigeren Kosten und werde die Komplexität in „bisher nicht gekanntem Umfang“ reduzieren.