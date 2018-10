Italien: Haushaltsstreit setzt italienische Banken unter Druck

Die populistische Koalition in Rom bleibt dennoch bei ihrem Konfrontationskurs mit der Europäischen Union (EU). Sie will eine höhere Neuverschuldung als bisher in Kauf nehmen, um kostspielige Wahlversprechen umsetzen. Er werde eher die Interessen der Italiener verteidigen als sich den Zwängen der Finanzmärkte zu beugen, sagte Vize-Ministerpräsident Matteo Salvini am Freitag.