Italien: Italiens Banken machen Weg frei für Rettung des Kriseninstituts Carige

MailandDie italienischen Banken machen den Weg für eine Rettung des in Genua ansässigen Kriseninstituts Banca Carige frei. Der von ihnen getragene Einlagensicherungsfonds FITD gab am Dienstag grünes Licht, Carige-Anleihen im seinem Besitz im Volumen von 313 Millionen Euro in Aktien umzuwandeln. Der insgesamt 900 Millionen Euro schwere Rettungsplan sieht laut FITD-Direktor Giuseppe Boccuzzi eine Kapitalerhöhung im Umfang von 700 Millionen Euro vor. Auch eine Wandelanleihe im Volumen von 200 Millionen Euro soll ausgegeben werden.