Italien: Krisenbank Monte dei Paschi soll Problemkredite auslagern

Monte Paschi war wegen eines Bergs an faulen Krediten in Schieflage geraten und musste 2017 vom Staat mit einem acht Milliarden Euro schweren Rettungspaket vor dem Kollaps bewahrt werden. Die Bank reduzierte den Bestand an faulen Krediten in den vergangenen Jahren um 30 Milliarden Euro, doch noch immer liegt der Anteil der notleidenden Darlehen bei 16 Prozent.