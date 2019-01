 Italien: Salvini wirft EZB Angriff auf italienische Banken vor

Die Nachrichtenagentur Reuters hatte zuvor von einem Insider erfahren, dass die EZB-Bankenaufsicht alle von ihr überwachten Geldhäuser dazu auffordert, den Abbau von faulen Krediten voranzutreiben. In Briefen werde ihnen ein konkretes Zieldatum vorgegeben, bis wann sie ihre ausfallgefährdeten Darlehen vollständig über Rückstellungen abdecken sollen. In Italien haben viele Banken aufgrund der jahrelangen Wirtschaftsflaute hohe Bestände an faulen Krediten aufgetürmt.