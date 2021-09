Italien und Spanien: Deutsche Bank schließt mehr Auslandsfilialen und fokussiert sich auf Wohlhabende

De Sanctis nannte das Geschäft einen „fantastischen Kanal“, um mehr Kunden für das Wealth Management zu gewinnen. Wenn man sich erstmal um die Wohlhabenden kümmere, gewinne man am Ende auch eine Menge Reiche und Superreiche als Kunden, so de Sanctis in seinem Büro in Zürich. Für weniger Betuchte will die Bank ihr Angebot dagegen zurückfahren.