Italien: Unicredit will Auslandsgeschäft abschotten und in Holding einbringen

UniCredit suche derzeit nach Beratern, die der Bank dabei helfen könnten, sagte einer der Insider. Die Zeitungen „Il Sole 24 Ore“ und „Il Messaggero“ berichteten, Unicredit wolle die Holding in Deutschland ansiedeln. In ihr sollten die HypoVereinsbank, die Bank Austria sowie die Töchter in Osteuropa und in der Türkei gebündelt werden.