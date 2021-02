Italienische Bank: Abschreibungen bringen HVB-Mutter UniCredit Milliardenverlust

Weil das bereinigte Ergebnis positiv ausfällt, will UniCredit trotzdem insgesamt 1,1 Milliarden Euro an die Aktionäre zurückgeben: 800 Millionen in Form von Aktienrückkäufen und 300 Millionen als Dividende - sofern die Bankenaufseher einverstanden sind. Im laufenden Jahr soll wie geplant ein Nettogewinn von mehr als drei Milliarden Euro zu Buche stehen.