Italienische Grossbank: Abschreibung des Russland-Geschäfts könnte Unicredit 7,4 Milliarden Euro kosten

Aber selbst in einem Extrem-Szenario, in dem die Russland-Verbindungen auf null heruntergefahren würden, könne das Geldhaus die für 2021 in Aussicht gestellte Bar-Dividende zahlen, erklärte Unicredit. Die Unicredit-Aktie lag am Mittwoch im Börsenhandel mit rund acht Prozent im Plus.