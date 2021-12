Italienische HVB-Mutter: Unicredit-Chef rechtfertigt Stellenabbau bei Hypo-Vereinsbank

Unicredit-Chef Andrea Orcel will bei der Hypo-Vereinsbank vor allem in der Verwaltung Stellen abbauen. „Es ist so, dass wir in Deutschland einfach mehr machen müssen, um die Kosten zu senken“, sagte der Vorstandschef der italienischen Großbank dem Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“. „Nicht in den Filialen oder den kundennahen Bereichen. Es sind insbesondere die Zentralfunktionen, in denen wir noch deutlich effizienter werden können.“