Italienische Krisenbank: Monte dei Paschi sieht sich wieder auf gutem Weg

Die toskanische Bank war unter anderem wegen eines Bergs an faulen Krediten in Schieflage geraten. Der Staat ist seit einer Finanzspritze von acht Milliarden Euro größter Aktionär mit knapp 70 Prozent. Das Vertrauen der restlichen Anleger ist aber nicht zurück: Die Aktien verloren seit der Wiederaufnahme des Handels im Oktober rund 40 Prozent an Wert. Für zehn Monate war der Handel an der Börse in Mailand komplett ausgesetzt.