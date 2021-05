Italienischer Notenbankchef: Ratsmitglied Visco: EZB wird bei starkem Renditeanstieg „kontern“

Die EZB hatte auf ihrer Zinssitzung im März beschlossen, das Tempo ihrer billionenschweren Anleihenkäufe im zweiten Quartal im Vergleich zu den ersten Monaten des Jahres deutlich zu erhöhen. Damit will sie eine unerwünschte Verschärfung der Finanzierungsbedingungen für Unternehmen, Staaten und Haushalte mitten in der Pandemie verhindern. Die Renditen der Staatsanleihen von Euro-Ländern waren zum Jahresbeginn kräftig gestiegen, was die Euro-Wächter auf den Plan gerufen hatte.