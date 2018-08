Italienischer Versicherungskonzern: Deutschland-Geschäft des Versicherungsriesen Generali bricht ein

Mailand, MünchenDer italienische Versicherungsriese Generali hat im ersten Halbjahr so viel Gewinn erwirtschaftet wie seit zehn Jahren nicht mehr. Der Nettogewinn stieg um neun Prozent auf 1,33 Milliarden Euro, wie der Konzern am Mittwoch in Triest mitteilte. Ein Grund dafür waren die unerwartet hohen Erlöse aus dem Verkauf zahlreicher Landesgesellschaften, etwa in Belgien und den Niederlanden.