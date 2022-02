IW-Studie: Firmen erhöhen Preise wegen Lieferkettengesetz

Wegen des neuen Lieferkettengesetzes plant einer Studie zufolge etwa jedes fünfte Unternehmen in Deutschland eine Preiserhöhung seiner Produkte. Ziel sei es, die zusätzlichen Kosten für die Einhaltung des Gesetzes auszugleichen, heißt es in einer Umfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) Köln unter rund 1000 Firmen, die der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch vorlag.