IWF-Chefin: Lagarde fordert weltweiten Schuldenabbau

Im Rahmen der Frühjahrstagung, die am Freitag in Washington beginnen sollte, waren auch Diskussionen in der Gruppe der 20 größten Volkswirtschaften der Welt geplant. Die 20 Länder sind für mehr als 80 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung verantwortlich. Thema sollten auch die Spannungen zwischen den USA und China sein.