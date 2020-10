IWF-Tagung: EZB-Chefin Lagarde: Politik darf Krisenhilfen nicht zu früh stoppen

EZB-Chefin Christine Lagarde warnt vor einem zu frühen Auslaufen von staatlichen Krisenhilfen in Zeiten der Corona-Pandemie. Es gehe darum, dass etwa Staatsbürgschaften oder Kurzarbeiterregelungen nicht „plötzlich gestoppt“ würden, sagte Lagarde in einem vom Internationalen Währungsfonds (IWF) am Montag veröffentlichten Gespräch mit dem für Europa zuständigen IWF-Direktor Alfred Kammer.