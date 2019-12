IWK-Prognose Konjunkturforscher rechnen 2020 mit mehr Arbeitslosen

Auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland droht Konjunkturforschern zufolge eine Trendwende. Das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung geht in seiner am Donnerstag veröffentlichten Konjunkturprognose davon aus, dass 2020 die Zahl der Arbeitslosen erstmals seit Jahren wieder steigen wird - allerdings nur geringfügig um rund 30 000 Personen. Die Arbeitslosenquote werde sich im Jahresdurchschnitt von 5,0 Prozent 2019 auf 5,1 Prozent 2020 erhöhen.