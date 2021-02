Jahresausblick: Teamviewer auf Wachstumskurs

Das Softwarehaus Teamviewer will die Umsatzmilliarde knacken. Ziel sei es, 2023 die abgerechneten Umsätze (Billings) über die Marke von einer Milliarde Euro zu steigern, kündigte das im MDax notierte Unternehmen am Dienstag an. Um dies zu erreichen, will Firmenchef Oliver Steil das Angebot auf weitere Industriezweige ausdehnen, die Anwendungsmöglichkeiten erweitern und das Großkundensegment stärken.