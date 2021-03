In jüngsten Wochen zog der Ölpreis leicht an, da Beschränkungen der Bewegungsfreiheit vielerorts gelockert wurden, Handelsaktivitäten zugenommen und immer mehr Menschen eine Impfung gegen das Coronavirus bekommen haben. Dennoch weisen Analysten daraufhin, dass eine baldige hohe Nachfrage noch in weiter Ferne sei.