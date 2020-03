Jahresbilanz: Schweizer Notenbank erzielt 2019 Gewinn von knapp 49 Milliarden Franken

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat das vergangene Jahr mit einem Gewinn von 48,9 Milliarden Franken (45,9 Milliarden Euro) abgeschlossen. Treiber war vor allem eine gute Entwicklung des Devisenportfolios sowie der Goldbestände der Notenbank. Der Gewinn auf den Fremdwährungspositionen betrug gemäß definitiven Zahlen 40,3 Milliarden Franken, wie die SNB am Montag mitteilte. An Bund und Kantone will die SNB vier Milliarden Franken auszahlen.