Jahresergebnis: Deutsche-Bank-Fondstochter DWS macht 2021 glänzende Geschäfte

In diesem Jahr stellt sich das Unternehmen in einem herausfordernden Marktumfeld darauf ein, dass sich die zuletzt vom Börsenboom stark gestiegenen Performance- und Transaktionsgebühren „normalisieren“ werden. Vor knapp zwei Wochen hatte die Frankfurter Fondsgesellschaft bereits das vorläufigen Zahlenwerk fürs vierte Quartal veröffentlicht, in dem wegen des Börsenbooms unerwartet hohe Gebühreneinnahmen erzielt werden konnten.