Jahresstatistik für 2017: Zahl der Bankfilialen in Deutschland ist weiter gesunken

Das deckt sich mit den Ankündigungen einiger Unternehmen. So will die österreichische Oberbank in diesem Jahr acht neue Filialen in Deutschland eröffnen. Im Blick hat sie dabei Baden-Württemberg und Sachsen. „Wir schätzen das Marktpotenzial in Deutschland als substanziell ein“, sagte Generaldirektor Franz Gasselsberger. „Der Break-Even-Punkt unserer neuen Standorte liegt im Durchschnitt bei etwa zwei Jahren.“ Derzeit kommt das Unternehmen auf 28 Filialen in Deutschland.