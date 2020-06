James Bennet Meinungsseiten-Chef bei der „New York Times“ tritt nach Kontroverse ab

Die „New York Times“ hatte am Donnerstag bereits mitgeteilt, der Gastbeitrag von Senator Tom Cotton mit der Überschrift „Schickt die Truppen rein“ („Send In The Troops“) entspreche nicht den Standards der Zeitung. Ein „überstürzter redaktioneller Prozess“ habe zur Veröffentlichung des Meinungsbeitrags geführt.