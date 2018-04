Japan: Gewinn der Investmentbank Nomura bricht um zwei Drittel ein

Nomura, die nach dem Zusammenbruch von Lehman Brothers das Europa- und Asiengeschäft der Investmentbank übernommen hatte, stellte 30 Milliarden Yen für Rechtskosten aus Altlasten zurück und verbuchte daher im US-Geschäft einen Verlust. In der wichtigen Privatkundensparte fiel der Vorsteuergewinn im vierten Geschäftsquartal (per Ende März) um ein Fünftel. Die Aktien schlossen am Donnerstag kaum verändert.