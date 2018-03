Japan: Kuroda deutet Schwenk an

„Die Mitglieder im Rat der Bank of Japan erwarten, dass die Preissteigerung im Fiskaljahr 2019 rund zwei Prozent erreichen wird“, sagte er laut Nachrichtenagentur Reuters. „Wenn das geschieht, dann werden wir zweifellos über einen Ausstieg diskutieren.“ Nüchtern betrachtet hat der Notenbankchef, der gerade für eine zweite Amtszweit bestätigt wurde, damit nichts Überraschendes gesagt. Aber Märkte reagieren nicht nüchtern. Sie registrierten vor allem, dass er erstmals offen über eine Normalisierung sprach. Zuvor hatte er sich dagegen bemüht, die Erwartungen der Investoren, dass ein geldpolitischer Schwenk in Sicht sei, zu dämpfen. Nach den Äußerungen von Kuroda wurde der Yen stärker und die Renditen der japanischen Staatspapiere zogen an.