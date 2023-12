Japan: Unveränderter BOJ-Kurs lässt Yen fallen und Nikkei steigen

Der japanische Aktienindex Nikkei erholt sich am Dienstag und der Yen gab nach, nachdem die Bank of Japan (BoJ) keine Anzeichen für ein baldiges Ende ihre ultralockeren Geldpolitik erkennen ließ. „Es bestehen extrem hohe Unsicherheiten in Bezug auf die japanische Wirtschaft und die Preise“, erklärte die BOJ. Sie beließ ihr kurzfristiges Zinsziel bei minus 0,1 Prozent und das für die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen erwartungsgemäß bei rund null Prozent.