Japan: Wohnen im Mieterhimmel von Tokio

Wer allerdings gehobenere Ansprüche hat, etwa moderner, in den innenstädtischen Bereichen oder in Tokios hipperen Südwesten wohnen will, muss schnell das Doppelte oder Dreifache berappen. Auch bei Eigentumswohnungen merkt man den Unterschied. „Eine 80 Quadratmeter-Wohnung im Wohnhochhaus kostet in Kanamachi 380.000 und in Tokios Südwesten 520.000 Euro“, erklärte mir jüngst ein Wohnungsverkäufer in meiner Nachbarschaft.