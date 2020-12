Japans Notenbank: Bank of Japan hält wegen Deflationssorgen an lockerer Geldpolitik fest

Das schürt die Sorge vor einer Deflation - einem Preisverfall auf breiter Front, der eine Abwärtsspirale aus sinkenden Umsätzen, Löhnen und Investitionen auslösen kann, mit verheerenden Folgen für die Wirtschaft. Dagegen kämpften Regierung und Zentralbank in den vergangenen Jahren immer wieder an. Letztere strebt eigentlich eine Inflationsrate von etwa zwei Prozent an.