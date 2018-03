Jasmin Staiblin: Deutsche Top-Managerin zieht ihre Kandidatur für Zurich-Verwaltungsrat zurück

ZürichEigentlich war der Einzug von Jasmin Staiblin in den Verwaltungsrat der Zurich nur noch eine Formalie: Auf der Generalversammlung in der kommenden Woche sollte die deutsche Managerin in den Verwaltungsrat des Versicherers gewählt werden. Staiblin, die den Schweizer Stromkonzern Alpiq leitet, wäre als elftes Mitglied in das Gremium eingezogen. Doch jetzt kommt es anders.