San FranciscoJeffrey „Jeff“ Preston Bezos. Ein Name, den man sich merken muss. Er hätte es wirklich nicht nötig gehabt. 1964 in eine einfache Familie in New Mexico geboren, schaffte es der junge Mann mit guter Ausbildung in Princeton schnell bis an die Wall Street. Und das wäre für viele Teenager bereits genug Erfolgsgeschichte für ein ganzes Leben gewesen.